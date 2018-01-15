УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Республике Башкортостан процент раскрываемости убийств и иных тяжких преступлений против личности остается высоким. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений против личности и половой неприкосновенности превышает средний показатель по Приволжскому федеральному округу. С 89,5 % в 2011 году этот процент возрос до 96,3 % по итогам 2017 года.

Работая в тесном взаимодействии с оперативными службами органов республиканского МВД, благодаря новейшим достижениям криминалистики, внедряя передовые методы организации следственной работы, а также используя опыт ветеранов следственных органов, убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, изнасилования, насильственные действия сексуального характера раскрываются очень быстро. По нераскрытым преступлениям ведется ежедневная работа.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следкома по Республике Башкортостан Светлана Абрамова, в целом в 2017 году в Республике Башкортостан зарегистрировано 60996 преступлений. Из них 326 убийств и покушений на убийства, 134 изнасилований и покушений на изнасилование, 140 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, 176 преступлений, предусмотренных ст.132 УК РФ. Общая раскрываемость преступлений за данный период составила 53,8%, в том числе всех тяжких и особо тяжких преступлений – 45,4 % (с учетом тяжких преступлений, подследственных другим органам).

В следственном управлении по Республике Башкортостан в 2017 году удалось достичь следующих показателей:

раскрываемость убийств (покушений на убийства) составила 96,3%;

раскрываемость преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) , составила 98%;

процент раскрываемости изнасилований и покушений на них составил 98%;

раскрываемость насильственных действий сексуального характера составила 98,4%.

Это стало возможным благодаря внедрению новейших технологий в области криминалистики, высокому уровню квалификации следователей-криминалистов, повышению эффективности взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также усилению требований руководства к качеству работы следователей.

Уделяется внимание и расследованию уголовных дел социальной направленности. Это прежде всего факты невыплаты заработной платы. За истекший период 2017 года в производстве следователей находилось более 57 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы. Только за декабрь 2017 года возбуждено 5 уголовных дел. Четверо руководителей предприятий задержаны, один из них взят под стражу, двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В связи с такими мерами уголовно-процессуального принуждения, принятыми следователями следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан, только за последний месяц 2017 года недобросовестными работодателями было выплачено более 70 миллионов рублей задолженности.

Следователи готовы продолжить подобную эффективную практику и в 2018 году. С начала 2018 года возбуждено уже 4 уголовных дела.

Следственный комитет, как самостоятельное ведомство, отметил свое семилетие. СК России был создан 15 января 2011 года, выделившись из состава прокуратуры. В целом же, как следственный орган, он существует с 2007 года, со времени реформы правоохранительной системы России, в соответствии с которой следственные функции органов прокуратуры были выделены в отдельное подразделение, а прокуроры занялись вопросами надзора.