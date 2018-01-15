УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Более 1100 учащихся уфимской средней общеобразовательной школы №44 третью учебную четверть начали в новых школах. Напомним, 1 января 2018 года СОШ №44 закрыли на масштабную реконструкцию.

Старшеклассников (10 и 11 классы) приняли в СОШ №15. Как признались учащиеся десятых классов, познакомиться с ними пришел директор школы.

«Первый день прошел очень легко. Нас встретили тепло. В школе дружелюбная обстановка и созданы все условия для полноценной учебы, — поделились с корреспондентом агентства «Башинформ» десятиклассники. – Учимся в первую смену, в основном, с 8.30 до 13.35».

Школа №100 открыла свои двери для учащихся 5-9 классов. Это 24 класс-комплекта, самое большое количество учащихся школы №44, 561 человек.

Они обучаются во вторую смену, у них также первый учебный день после зимних каникул прошел хорошо.

Учеников младших классов (423 человека) встретили в СОШ №41. По словам родителей, в общеобразовательном учреждении для их детей, как учащихся начального звена, отведен отдельный вход.

Ремонтные работы в школе №44 ведутся активно. Ангары снесли еще до нового года, а кирпичный пристрой, соединяющий между собой два спорткомплекса, демонстрирован. Старое четырехэтажное здание по улице Революционной обесточено, отключено отопление, нет лестничных перил и т.д. Перед строителями поставлена задача – завершить ремонт до конца текущего года.

За ходом реконструкции можно наблюдать в режиме онлайн. На жилом доме № 75/1 по ул. Айской установлена камера видеонаблюдения, направленная на строительную площадку.