Где расчистят дворы 16 января: коммунальщики Уфы представили график
Где расчистят дворы 16 января: коммунальщики Уфы представили график Фото: Олег Яровиков
Где расчистят дворы 16 января: коммунальщики Уфы представили график Фото: Олег Яровиков
УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Жилищные организации башкирской столицы представили график комплексной очистки дворов от снега и наледи на 16 января.
Сегодня уборка придомовых территорий пройдет по следующим адресам.
Октябрьский район:
проспект Октября, 56, 56/1, 56/2, 114, 116, 118, 118/1, 118/2, 116/4, 116/2, 114/3; ул. Российская, 37, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 45/3; ул. Р. Зорге, 11, 31/3, 33/1, 37/1, 35, 37, 73, 73а, 74; ул. Менделеева, 197, 197/2; ул. Комсомольская, 125, 127, 133, 142, 146; ул. Иркутская, 1, 7; ул. Лесотехникума, 10, 12, 14; ул. Ростовская, 175, 177; ул. 50 лет СССР, 38, 40, 43; ул. К. Абрамовой, 2; ул. Б. Бикбая, 19, 19/1, 21, 23; ул. М.Рыльского, 3, 5, 7, 9, 9/2, 11; ул. Академика Королёва, 3, 10/1, 10/5, 10/6; ул. Маршала Жукова, 7, 9, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д; ул. Ю. Гагарина, 22/1, 22/2, 24, 24/2, 26, 26/2, 28/1, 28/2.
Кировский район:
ул. Ст. Кувыкина, 20; ул. К.Маркса, 9а; ул. Менделеева, 9; ул. Рабкоров, 4; ул. Муксинова, 5; ул. Генерала Горбатова, 3/3; ул. Коммунистическая, 54; ул. Мубарякова, 11/1, 11/3.
Калининский район:
ул. Интернациональная, 101, 107/1; ул. Первомайская, 30, 30а, 80; ул. Орджоникидзе, 8,10; ул. Вологодская, 17, 19, 21; ул. Коммунальная, 10, 10/1; ул. Т. Янаби, 61, 63; ул. Фронтовых бригад, 32а, 34а, 36а; ул. Сельская Богородская, 49.
Ленинский район:
ул. Ахметова, 304/2; ул. Гафури, 17; ул. Революционная, 14; ул. Аксакова, 58/1.
Орджоникидзевский район:
ул. Кольцевая, 43, 70, 145, 145а, 147; пр. Октября, 105/1, 162/1а; Уфимское шоссе, 25/1; ул. Нежинская, 3; бульвар Славы, 17; ул. Блюхера, 6/2; ул. Репина, 9, 11; ул. Вологодская, 68, 79, 79а; ул. Мира, 28.
Демский район:
ул. Мусоргского, 19/1, 21; ул. Ухтомского, 20, 22; ул. Правды, 8, 8/1, 10, 12, 25/2.
Советский район:
пр. Октября, 5, 5/1, 8, 40; ул. Айская, 62, 64; ул. Мингажева, 127/1,127/2; ул. С. Злобина, 22/1в, 24, 26; ул. Революционная, 109; ул. Цюрупы, 156/1,156/2,156/3; ул. Пархоменко, 104/1; ул. Братьев Кадомцевых, 11.