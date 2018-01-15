На карте УГНТУ появился новый объект Фото: УГНТУ На карте УГНТУ появился новый объект Фото: УГНТУ

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

15 января в Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоялось торжественное открытие нового аудиторного комплекса. Здесь будут обучаться слушатели Института дополнительного профессионального образования (ИДПО) УГНТУ.

В открытии учебного комплекса приняли участие ректор УГНТУ Р.Н. Бахтизин, проректоры, деканы факультетов, директора институтов и руководители структурных подразделений вузов.

Ректор УГНТУ Р.Н. Бахтизин в своем приветственном слове поздравил присутствующих с открытием нового учебного комплекса, особо подчеркнув, что данный проект реализован в рамках программы «70 объектов к 70-летию УГНТУ».

Общая площадь здания составляет 190 квадратных метров.

Две просторные аудитории рассчитаны на 56 человек. В ближайшие дни они будут оснащены самым современным мультимедийным оборудованием. В каждой аудитории будут установлены телекамеры, позволяющие записывать лекции преподавателей, которые можно будет использовать при дистанционном обучении студентов. А также появится возможность проводить занятия с территориально удаленным преподавателем. Кроме того, в аудиториях будут установлены современные широкоформатные проекторы. В распоряжении преподавателя будет специальная стойка со всем необходимым компьютерным, усиливающим и транслирующим оборудованием.

«Нам удалось совместно с университетом в короткий срок провести реконструкцию пристроя к шестому общежитию, а практически — построить новое здание. Сегодня мы открываем две хорошие аудитории. Самое главное, что они расположены близко к корпусу ИДПО, благодаря чему решаются вопросы логистики в пределах нашего кампуса. Это достойная лепта в наше общее дело», — отметил директор Института дополнительного образования А.С. Зац.

Сайт ИДПО УГНТУ.