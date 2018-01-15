Прогул или двойку не скроешь: как в школах Башкирии работают электронные дневники и везде ли они действуют? Фото: ИА «Башинформ»





Прогул или двойку не скроешь: как в школах Башкирии работают электронные дневники и везде ли они действуют? Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Несколько лет назад в школах Башкортостана были введены электронные дневники и журналы, полезность которых практически тут же оценили прежде всего родители.

«Введение электронного дневника всем родителям в нашем классе облегчило жизнь. Они очень удобные, ведь с их помощью работающие мамы и папы имеют возможность в любое удобное время отслеживать ситуацию с оценками и домашним заданием. Благодаря онлайн-дневнику дочери я могу проверить ее успеваемость, отследить количество прогулов и даже связаться с учителем, если в этом есть необходимость», — делится своими впечатлениями родительница одной из уфимских школ Лариса Коновалова.

Введенные в 2013-2014 учебном году, сегодня электронные дневники используются практически во всех общеобразовательных учреждениях. При этом некоторые из школ полностью отказались от бумажных дневников.

Однако, как выяснило ИА «Башинформ», далеко не во всех школах электронные дневники заполняются учителями активно. Так, в средней общеобразовательной школе села Дмитриевка до сих пор не выставлены оценки за вторую четверть. По словам родительской общественности, также нет домашнего задания и текущих оценок.

«Учителя не заполняют дневник, доступно только расписание. Мы не владеем всей необходимой информацией. Дети, особенно учащиеся среднего и старшего звена, не всегда доносят объективную картину о своей успеваемости», — отметили родители.

«У нас была проблема с интернетом, сейчас мы ее устранили и в ближайшее время школьный дневник все учителя заполнят», — объяснила причину директор школы Елена Голосеева.

В начале этого учебного года проблемы с электронными дневниками возникли у многих родителей школьников. Трудности у всех были одни: не получалось зайти в свой аккаунт, но они были связаны с тем, что у многих школ сменился провайдер. Но буквально в сентябре эта проблема была решена, и на сегодняшний день система работает корректно.