Синоптики предупреждают о тумане в Башкирии Фото: ИА «Башинформ» Синоптики предупреждают о тумане в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

По данным Башгидрометцентра, отдельные районы Башкортостана в предстоящие сутки, 16 января, накроет туман. В связи с этим ночью и утром местами на автодорогах возможно ухудшение видимости в пределах 500-1000 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Завтра по республике ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит -5,-10 градусов, ночью — от 9 до 14 градусов мороза, при прояснениях до -21.