Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.35 ↓

EUR 68.81 ↓

16 января Вторник

Уфа   °

Синоптики предупреждают о тумане в Башкирии

ОБЩЕСТВО

Синоптики предупреждают о тумане в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Синоптики предупреждают о тумане в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

По данным Башгидрометцентра, отдельные районы Башкортостана в предстоящие сутки, 16 января, накроет туман. В связи с этим ночью и утром местами на автодорогах возможно ухудшение видимости в пределах 500-1000 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Завтра по республике ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит -5,-10 градусов, ночью — от 9 до 14 градусов мороза, при прояснениях до -21.

Теги: погода, туман, МЧС
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть