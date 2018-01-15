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16 января Вторник

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В Башкирии объявлен месячник «Снегоход»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии объявлен месячник «Снегоход» Фото: snegoxod.ru

В Башкирии объявлен месячник «Снегоход» Фото: snegoxod.ru

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

С 22 января по 22 февраля в Башкирии пройдёт операция «Снегоход». Соответствующее распоряжение выпустило правительство республики. В рамках операции будут организованы мероприятия по профилактике нарушений эксплуатации снегоходов. Операцию координируют республиканская Госинспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, Минэкологии РБ совместно с УГИБДД МВД по РБ.

Теги: снегоходы, операция
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