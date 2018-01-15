В Башкирии объявлен месячник «Снегоход»
В Башкирии объявлен месячник «Снегоход» Фото: snegoxod.ru
В Башкирии объявлен месячник «Снегоход» Фото: snegoxod.ru
УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
С 22 января по 22 февраля в Башкирии пройдёт операция «Снегоход». Соответствующее распоряжение выпустило правительство республики. В рамках операции будут организованы мероприятия по профилактике нарушений эксплуатации снегоходов. Операцию координируют республиканская Госинспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, Минэкологии РБ совместно с УГИБДД МВД по РБ.