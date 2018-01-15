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Госдума решит, стоит ли пускать родственников в реанимацию

ОБЩЕСТВО

Госдума решит, стоит ли пускать родственников в реанимацию Фото: emcmos.ru

Госдума решит, стоит ли пускать родственников в реанимацию Фото: emcmos.ru

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Госдуму внесен законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об основах охраны здоровья в РФ», которые обяжут медиков пускать родственников и представителей пациента в реанимацию или палату интенсивной терапии. Об этом пишут федеральные СМИ. Пока доступ к тяжелым пациентам разрешает руководство больницы.

Эксперты «Газеты.ру» объясняют, что в России санитарный режим поддерживается за счет стерильности (в других странах предпочитают обеззараживание при входе в больницу). Поэтому под этот закон придется прорабатывать специальные условия. В целом же большинство опрошенных собеседников уверены, что посещения следует разрешить, так как поддержка близких очень важна для пациентов.

Теги: Госдума, федеральный закон, реанимация, больницы
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