В Башкирии озвучена оперативная сводка о ситуации на автодорогах: возможен черный лед
В Башкирии озвучена оперативная сводка о ситуации на автодорогах: возможен черный лед Фото: Госкомитет РБ по транспорту
В Башкирии озвучена оперативная сводка о ситуации на автодорогах: возможен черный лед Фото: Госкомитет РБ по транспорту
УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Дорожники озвучили оперативную сводку о ситуации на автодорогах республики. По информации Госкомитета Республики Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству, 15 января на автотрассах сохраняются гололёдные явления, возможен черный лед. Это так называемый слой гололеда на дорогах, состоящий из очень прозрачного, а потому невидимого льда. Он создает крайнюю опасность при движении на дороге.
Также в ведомстве назвали наиболее опасные направления, где коэффициент сцепления на автомобильных дорогах ниже 0,25 (при нормативе не менее 0,3). Это участки дорог:
— Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы (Бакалинский район),
— Бураево-Старобалтачево-Куеда (Татышлинский район),
— Кропачево-Месягутово-Ачит (Салаватский район),
— М-5 «Урал» Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки (Давлекановский район),
— Магнитогорск-Ира (Зилаирский район),
— Толбазы-Красноусольский (Гафурийский район),
— Уфа-Бирск-Янаул (Благовещенский, Бураевский районы),
— Уфа-Инзер-Белорецк (Белорецкий район).