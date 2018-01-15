В Башкирии озвучена оперативная сводка о ситуации на автодорогах: возможен черный лед Фото: Госкомитет РБ по транспорту В Башкирии озвучена оперативная сводка о ситуации на автодорогах: возможен черный лед Фото: Госкомитет РБ по транспорту

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Дорожники озвучили оперативную сводку о ситуации на автодорогах республики. По информации Госкомитета Республики Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству, 15 января на автотрассах сохраняются гололёдные явления, возможен черный лед. Это так называемый слой гололеда на дорогах, состоящий из очень прозрачного, а потому невидимого льда. Он создает крайнюю опасность при движении на дороге.

Также в ведомстве назвали наиболее опасные направления, где коэффициент сцепления на автомобильных дорогах ниже 0,25 (при нормативе не менее 0,3). Это участки дорог:

— Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы (Бакалинский район),

— Бураево-Старобалтачево-Куеда (Татышлинский район),

— Кропачево-Месягутово-Ачит (Салаватский район),

— М-5 «Урал» Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки (Давлекановский район),

— Магнитогорск-Ира (Зилаирский район),

— Толбазы-Красноусольский (Гафурийский район),

— Уфа-Бирск-Янаул (Благовещенский, Бураевский районы),

— Уфа-Инзер-Белорецк (Белорецкий район).