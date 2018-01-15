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15 января Понедельник

Уфа   °

В Уфе пропавшая без вести 26-летняя Елена Большакова вышла на связь с родственниками

ОБЩЕСТВО

В Уфе пропавшая без вести 26-летняя Елена Большакова вышла на связь с родственниками Фото: соцсети

В Уфе пропавшая без вести 26-летняя Елена Большакова вышла на связь с родственниками Фото: соцсети

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе около двух месяцев назад пропала без вести 26-летняя Елена Большакова. Женщина поехала в больницу и исчезла. Родственники обратились в полицию. До сегодняшнего дня о ее местоположении ничего не было известно. Сегодня мать разыскиваемой рассказала агентству «Башинформ», что Елена вышла на связь.

«Дочь позвонила с мобильного телефона. Она находится в Уфе, скоро будет дома. Когда вернется, расскажет, где она была всё это время. Сказала, что с ней все хорошо, волноваться не нужно», — сообщила мать Елены.

Как информировало агентство «Башинформ», родные искали женщину с помощью полиции, СМИ и интернета, своими силами. Дома Елену ждет четырехлетний сын. Всё это время маленький мальчик находился под присмотром бабушки и дедушки.

Теги: поиск пропавших
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