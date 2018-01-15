В Уфе для обряда крещения устраивают три купели Фото: mchs.gov.ru В Уфе для обряда крещения устраивают три купели Фото: mchs.gov.ru

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В пятницу, 19 января, в праздник Крещения, в Уфе будут действовать три купели: на реке Белой в Нижегородке, на озере Солдатском в парке имени Якутова и на озере Кашкадан в одноименном парке в Сипайлово.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, для безопасности верующих на всех «иорданях» будут дежурить спасатели, медработники и полицейские. Купели оборудуют сходнями и оградой, переодеться и обсушиться можно будет в обогреваемых палатках. Также планируется организация точек общепита.

Погружение в воду происходит после совершения крестного хода утром 19 января. Крестный ход от Крестовоздвиженской церкви к иордани на Белой в районе железнодорожного моста состоится в 10.30, от храма Симеона Верхотурского к купели на Солдатском озере — в 10.30, от храма Матроны Московской к купели на озере Кашкадан – в 9.30.