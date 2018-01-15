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Глава Центризбиркома Башкирии вручил удостоверение депутата Госсобрания Юниру Кутлугужину

ПОЛИТИКА

Глава Центризбиркома Башкирии вручил удостоверение депутата Госсобрания Юниру Кутлугужину Фото: ЦИК РБ

Глава Центризбиркома Башкирии вручил удостоверение депутата Госсобрания Юниру Кутлугужину Фото: ЦИК РБ

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Секретарю Башкирского республиканского отделения КПРФ вручено удостоверение депутата Госсобрания РБ. Документ Юниру Кутлугужину вручил глава регионального Центризбиркома Хайдар Валеев на заседании избирательной комиссии.

Организаторы выборов подвели итоги работы Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан за 2017 год. На заседании был рассмотрен вопрос о распределении средств федерального бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации. Члены комиссии утвердили Положение о порядке предоставления помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения публичных мероприятий по заявкам зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года.

Определены избирательные участки для голосования избирателей — инвалидов по зрению с использованием специальных трафаретов и информационных материалов, выполненных крупным шрифтом, и граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации.

Теги: Госсобрание РБ, ЦИК РБ, выборы Президента РФ
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