В Башкирии после морозов укрепился лед на реках и озерах Фото: iz.ru В Башкирии после морозов укрепился лед на реках и озерах Фото: iz.ru

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

После 30-градусных морозов на водоемах укрепился лед. Для пешего перехода реки необходимо не менее 7 см толщины, для рыбалки — 10 см, для передвижения на снегоходах — 12 см, на легковых машинах — 20-30 см, на внедорожниках — 30-38 см.

По сообщению ГУ МЧС по РБ, в столице лед на Белой в районе Монумента Дружбы достиг 22 см, на реке Уфе возле Сипайлово — 12 см. Самый толстый лед образовался на Каме возле села Николо-Берёзовка — 40 см, и на озерах Шамсутдин и Кандрыкуль — 35 и 34 см. На Павловском и Нугушском водохранилищах — 25 см. Месяц назад толщина льда составляла в среднем 5-10 см.