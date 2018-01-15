Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.60

EUR 68.25

15 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии после морозов укрепился лед на реках и озерах

ОБЩЕСТВО

В Башкирии после морозов укрепился лед на реках и озерах Фото: iz.ru

В Башкирии после морозов укрепился лед на реках и озерах Фото: iz.ru

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

После 30-градусных морозов на водоемах укрепился лед. Для пешего перехода реки необходимо не менее 7 см толщины, для рыбалки — 10 см, для передвижения на снегоходах — 12 см, на легковых машинах — 20-30 см, на внедорожниках — 30-38 см.

По сообщению ГУ МЧС по РБ, в столице лед на Белой в районе Монумента Дружбы достиг 22 см, на реке Уфе возле Сипайлово — 12 см. Самый толстый лед образовался на Каме возле села Николо-Берёзовка — 40 см, и на озерах Шамсутдин и Кандрыкуль — 35 и 34 см. На Павловском и Нугушском водохранилищах — 25 см. Месяц назад толщина льда составляла в среднем 5-10 см.

Теги: морозы, лед
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть