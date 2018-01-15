УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Формы избирательного бюллетеня для голосования на выборах Президента рассмотрит в понедельник,15 января, ЦИК России. К президентским выборам в марте планируется напечатать более 111,4 миллиона избирательных бюллетеней, соответствующее постановление об их тираже и сроках изготовления ЦИК России принял еще в октябре 2017 года. Замглавы Центризбиркома Николай Булаев отмечал, что количество бюллетеней, которое планируется изготовить, точно соответствует количеству российских избирателей по состоянию на 1 июля 2017 года.

Бюллетени на день голосования должны быть готовы к 7 марта, а для обеспечения досрочного голосования в отдаленных районах и на избирательных участках за рубежом — к 25 февраля. Для голосования россиян, проживающих за границей, изготовят более 1,87 миллиона бюллетеней, сообщает РИА Новости.

Согласно закону о выборах Президента России, фамилии зарегистрированных кандидатов в избирательном бюллетене указываются в алфавитном порядке. Каждый бюллетень должен быть снабжен специальной защитной маркой. Их количество ЦИК также ранее утвердил: оно точно соответствует количеству бюллетеней.

Выборы Президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.