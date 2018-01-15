Башкирия в федеральных СМИ: почему уфимцы оставляют подписи за Путина, в Уфу - за здоровьем и азами ислама, стало опаснее Фото: Галия Набиева Башкирия в федеральных СМИ: почему уфимцы оставляют подписи за Путина, в Уфу - за здоровьем и азами ислама, стало опаснее Фото: Галия Набиева

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Жители Уфы рассказали, почему они оставляют подписи за Путина. В Региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в столице Башкирии и в местных приемных 14 января собирали подписи в поддержку кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на портал Gorobzor.ru. Подписи также собирали в приемных в Салавате, Нефтекамске, Стерлитамаке и Октябрьском.

«Всего за день в поддержку выдвижения Владимира Путина оставили свои подписи более 300 человек, — говорится в сообщении. — Свое решение они объяснили тем, что считают Владимира Путина сильным лидером».

«У меня лично вызывает доверие все то, что происходит при президенте Владимире Путине, поэтому я решил его поддержать. Если он снова станет президентом, то я надеюсь, у него получится укрепить экономику нашей страны», — цитирует жителя Уфы издание.

Оказывается, россияне больше не едут лечиться в другие страны. Теперь в российских клиниках можно вылечиться даже от онкологии, уверяют в РИА Новости. «Отечественные медицинские центры с некоторых пор успешно конкурируют с зарубежными. А внутренний медицинский туризм набирает обороты», — сообщило агентство. Так где и от чего лечат в России?

На первом месте Москва и Санкт-Петербург. Здесь самые известные клиники и медицинские центры.Но и региональные клиники способны конкурировать с мировыми медцентрами, уверяют в агентстве. Большим спросом у россиян пользуется процедура диагностики здоровья — так называемый «чек-ап». Раньше за этой услугой согражданам приходилось отправляться за рубеж. Также в регионах активно развивают отдельные медицинские направления. К примеру, в Чувашии, в Чебоксарах, находится крупный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Медики Северного Кавказа и Краснодарского края показывают хорошие результаты в пульмонологии. В лечении онкологии преуспели специалисты из Новосибирска, Екатеринбурга и Челябинска.

«Чтобы поправить зрение, россияне отправляются в Москву — в МНТК "Микрохирургия глаза" имени С. Н. Федорова и Уфу — в клинику Мулдашева, — говорится в материале. — Как отмечают специалисты этих медцентров, им удалось сохранить и восстановить наработки еще советской медицины, и на этой основе они уже двигаются дальше. Кроме того, успеху способствовало то, что за последние пять лет клиники обновили всю техническую базу и обучили молодых специалистов».

Газета «Коммерсантъ» продолжает медицинскую тему в публикации «Для ядерной медицины составляют «Фармстандарт». Компания выкупает половину сети онкологических клиник». Как информирует издание, «Основной владелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин через подконтрольную компанию «Мединвестпром» может стать владельцем 50% сети центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи», основанной «Роснано».

«Сеть по диагностике и лечению онкозаболеваний с помощью позитронно-эмиссионной томографии «ПЭТ-Технолоджи» была основана «Роснано» в 2011 году. Сейчас она включает в себя девять центров в Москве, Уфе, Екатеринбурге, Липецке, Курске, Белгороде, Орле, Тамбове и Тольятти», — напомнили в газете. По словам представителя «ПЭТ-Технолоджи», ежегодно центры обслуживают 2-4 тыс. пациентов.

Известно, что «лекарством» от многих заболеваний является спорт. «Комсомольская правда» поделилась новостью о том, что уфимка Кристина Спиридонова завоевала «серебро» на этапе Кубка мира по фристайлу.

«Спортсменка из Уфы Кристина Спиридонова заняла второе место на этапе Кубка мира по фристайлу, выступив в секции «акробатика». Соревнования проходят в американском Дир Вэлли. Для 19-летней жительницы Башкирии это уже вторая медаль в текущем сезоне», — отмечается в материале .

Тем временем в селе Сосновка в Башкортостане прошла ежегодная гонка чемпионов. Об этом сообщает ТАСС. «Главный тренер тольяттинской "Лады", выступающей в Континентальной хоккейной лиге, латвиец Артис Аболс принял участие в Гонке чемпионов, которая прошла в селе Сосновка, в качестве штурмана двукратного обладателя Кубка России по кольцевым гонкам Максима Чернева».

«Я не равнодушен к автоспорту. Мой отец в свое время занимался автокроссом на грузовиках. Все уже знают, что у меня есть "шестерка" в Латвии, и когда была возможность, гонялся на ней», — рассказал Аболс ТАСС.

В ИА REGNUM выяснили, в каких регионах Поволжья стало опаснее. «По данным МВД, в январе — ноябре 2017 года в округе зарегистрировано 363 088 преступлений, что на 3,8% меньше по сравнению аналогичным периодом 2016 года», — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В абсолютных цифрах в Поволжье наибольшее число преступлений зарегистрировано в Башкирии (55 896), Татарии (42 803), Самарской области (40 997)», — констатирует издание. При этом раскрываемость преступлений упала на 7,1% — до 206 658.

«Исходя из данных статистики, в Поволжье опаснее всего стало на улицах населенных пунктов Башкирии и Нижегородской области, где удельный вес совершённых в общественных местах преступлений составил соответственно 41% и 40% — это седьмое и десятое место по стране», — говорится в исследовании.

При этом азы исламского образования лучше все-таки получать в России, в частности в Уфе. «Молодые люди, желающие получить богословские знания в исламских университетах Ближнего Востока и других стран, должны сперва получить профильное базовое образование в России, чтобы не стать жертвой околорадикальных течений», — заявил в воскресенье РИА Новости первый заместитель председателя Совета муфтиев России и ДУМ России Рушан Аббясов.

«У нас в России создана система исламского образования. Из года в год она становится всё качественнее, и у любого человека, желающего получить начальное, среднее или высшее образование в сфере основ ислама, сегодня есть все возможности сделать это здесь, в основных наших центрах — Москве, Казани, Уфе, Северном Кавказе», — сказал глава аппарата СМР.