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15 января Понедельник

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Жители одного из уфимских домов остались без холодной и горячей воды

ОБЩЕСТВО

Жители одного из уфимских домов остались без холодной и горячей воды Фото: Ксения Калинина

Жители одного из уфимских домов остались без холодной и горячей воды Фото: Ксения Калинина

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Понедельник, 15 января, жители дома №12/1 по улице Вострецова в уфимской Черниковке проведут без холодной и горячей воды. Водоснабжение будет отключено из-за проведения монтажных работ по установке узлов учета. Об этом рассказали в информационно-аналитическом отделе администрации Калининского района столицы.

Работы будут проводиться с 10.00 до 17.00.

Теги: водоснабжение
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