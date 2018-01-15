Жители одного из уфимских домов остались без холодной и горячей воды Фото: Ксения Калинина Жители одного из уфимских домов остались без холодной и горячей воды Фото: Ксения Калинина

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Понедельник, 15 января, жители дома №12/1 по улице Вострецова в уфимской Черниковке проведут без холодной и горячей воды. Водоснабжение будет отключено из-за проведения монтажных работ по установке узлов учета. Об этом рассказали в информационно-аналитическом отделе администрации Калининского района столицы.

Работы будут проводиться с 10.00 до 17.00.