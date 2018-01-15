13-я выставка «Образование за рубежом»! Фото: ИА «Башинформ»

















13-я выставка «Образование за рубежом»! Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Многие уже знают, что 13 февраля в Уфе в гостинице «Башкирия» и 14 февраля в Стерлитамаке в Гранд-Отеле «Восток» пройдет 13-я международная выставка «Образование за рубежом». Дети и взрослые, школьники и студенты, словом, все кто планирует учиться за границей, смогут встретиться с преподавателями, директорами и сотрудниками международных офисов школ, университетов и детских лагерей из Великобритании, Ирландии, Германии, Швейцарии, Испании, США, Канады, Мальты и Южной Африки. Выставку проводит Образовательное агентство «ИНКОРТ».

Образование за рубежом — это возможность получить знания и навыки мирового уровня. В дальнейшем Вас ждут перспективы работы в областях, которые сейчас активно развиваются в России. Это медицина, инженерное дело, IT-технологии, бизнес, маркетинг, государственное управление, биотехнологии, сельское хозяйство.

Выставка проходит в Уфе каждый год с 2006 года, а в Стерлитамаке ежегодно с 2012 года. Оба мероприятия пользуются большой популярностью среди жителей Республики Башкортостан. Многие посетители выставки впоследствии становятся студентами зарубежных школ, колледжей, вузов.

Почему стоит прийти на выставку «Образование за рубежом»?

— Это хорошая возможность, не выезжая из Уфы, получить ответы на вопросы лично от представителей зарубежных учебных заведений.

— Вы сможете пообщаться со студентами и родителями студентов, которые уже получают образование за рубежом.

— Многие учебные заведения предоставляют скидки при бронировании учебных программ в день выставки.

Образовательное агентство «ИНКОРТ» является сертифицированным агентством для работы по программе «Глобальное образование» Правительства России.

Образовательное агентство «ИНКОРТ» — это:

— 15 лет успешной работы на рынке Уфы и Республики Башкортостан;

— более 200 договоров с учебными заведениями по всему миру;

— более 2000 клиентов: студентов, школьников, родителей;

— регулярные мероприятия по образованию за рубежом: выставки, семинары, презентации.

Место и дата проведения выставки в Уфе: гостиница «Башкирия», ул. Ленина, 25/29, конференц-зал «НарысТау». 13 февраля 2018, вторник.

Место и дата проведения выставки в Стерлитамаке: Гранд-Отель Восток, ул. Комсомольская, 84, конференц-зал. 14 февраля 2018, среда.

Время работы выставки в обоих городах: с 13:00 до 18:00.

Регистрация на выставку по телефонам: (347) 284-42-05, 257-53-59, 8-904-735-53-59.

Возможна электронная регистрация на сайте агентства «ИНКОРТ».

Специальный сайт выставки.