В Уфе начался 17-дневный марафон экологических привычек Фото: Олег Яровиков В Уфе начался 17-дневный марафон экологических привычек Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Камиль Хасанов/.

Сегодня, 15 января, в Уфе стартовал «Марафон экологических привычек», организованный двумя некоммерческими организациями. Его участникам на протяжении 17 дней предстоит доказывать, что они изменили повседневные привычки ради сбережения природных ресурсов. Ежедневно участники акции получают от организаторов новые задания. Выполняя их, уфимские энтузиасты демонстрируют с помощью фото, видео и текстов, что они снизили потребления одноразовых вещей, научились сортировать бытовые отходы, экономят электричество, тепло. Призом станет бесплатное участие победившей семьи в сплаве по горным рекам Южного Урала вместе с семьями из Германии. Заявлены и другие призы, «призванные поддержать готовность участников совершенствовать свой образ жизни и после марафона».

«Задания через социальную сеть участники начали получать еще накануне, в 20 часов 14 января, но к марафону вполне можно присоединиться и не с самого начала, — рассказала координатор акции Алена Аксенова. — Баллы начисляются за каждое выполненное задание, срок — 24 часа — носит рекомендательный характер, но дополнительное время дается. Победитель марафона определится среди тех, кто выполнил 90% заданий». Для участия в акции достаточно зарегистрироваться в группе «Экодействуй, Уфа!» в социальной сети «ВКонтакте». Предполагаются и офлайн-встречи: по субботам участники марафона намерены встречаться за просмотром тематических кинофильмов и на мероприятии по раздельному сбору отходов «Субботка-Переработка».

По словам координатора марафона, задачи акции — сделать экологические привычки интересными и простыми для повседневной жизни, научиться общаться и взаимодействовать с единомышленниками, ощутить поддержку и получить вдохновение. «Цель нашего экоклуба «Без затей» — популяризация эколого-ориентированного поведения и ненасильственного отношения к человеку и природе, — рассказала Алена Аксенова. — В прошлом году единомышленниками был создан благотворительный фонд экологического просвещения, социальной поддержки населения и развития народных ремесел «Твердая почва». В помещении фонда и клуба начали работать ремесленные мастерские для всех желающих, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья, а сейчас фонд и клуб выступают организаторами марафона».

Итоги акции будут подведены 1 февраля.