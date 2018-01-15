В Уфе опубликован график уборки снега на 15 января Фото: Олег Яровиков В Уфе опубликован график уборки снега на 15 января Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Жилищные организации башкирской столицы сообщили график комплексной уборки дворов от снега на 15 января. Как пояснили специалисты, в отличие от ежедневной уборки, комплексная предполагает чистку кровли и козырьков над подъездами и балконами, пешеходных дорожек, проездов и парковочных карманов. Все работы проводятся в течение рабочего дня — с 9 до 17 часов.

В Октябрьском районе комплексная уборка придомовых территорий пройдет сегодня по следующим адресам:

пр. Октября, 57/1, 57/2, 57/3, 90, 92, 92/1, 92/2, 132, 132/1, 132/2, 142, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4; ул. Российская, 161/1, 163/2, 163/3, 163/4, 163, 163а, 163б, 163в; Лесной проезд, 8/2; ул. Р. Зорге, 37/3, 44/2, 46/1, 46/2, 46/3; ул. Менделеева, 213/2; Шафиева,12, 12/1; ул. Комсомольская, 159, 161/1, 161/3; ул. Зеленогорская, 13, 17; бул. Молодежный, 2, 3, 3/1; ул. Б. Бикбая, 36, 36/1, 38, 38/1; ул. М. Рыльского, 24/1, 24/2, 26, 28; ул. Академика Королёва, 4/2, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 21; ул. Маршала Жукова, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 5/1; ул. Ю. Гагарина, 28/2, 30, 32.

В Кировском районе очистят дворы по адресам:

ул. Ст. Кувыкина,18; ул. К. Маркса,9/1; ул. Менделеева,112; ул. Пархоменко,73; ул. С. Перовской, 11/1; ул. Окт. революции, 40; ул. Рабкоров,12; ул. Муксинова,2/1.

В Калининском районе проведение аналогичных работ запланировано по следующим адресам:

ул. Интернациональная 105, 107, 117, 119, 119/1, 125/1, 193, 193/1; ул. Первомайская 42, 44; ул. Черниковская, 46, 48; ул. Ферина,16,18; ул. Сельская, 2, 4; ул. Транспортная, 32, 33/1, 34, 36.

В Ленинском районе очистят дворы от снега на ул. К. Маркса, 51; ул. Ахметова, 302; ул. Гафури, 15; ул. Революционная, 12.

В Орджоникидзевском районе комплексная очистка придомовых территорий пройдет сегодня по адресам:

ул. Кольцевая, 66, 145, 145 а, 147; ул. Кремлевская, 57, 57/1; пр. Октября, 103/1, 105/4, 162/1; ул. Б. Хмельницкого, 67; ул. Первомайская, 10; ул. Рыбакова 12, 14; Уфимское шоссе, 25; ул. Нежинская, 1; бул. Славы, 15; ул. Блюхера, 4/1.

В Демском районе уборка снега во дворах пройдет на ул. Мусоргского, 21/1, 23; ул. Ухтомского 16; ул. Левитана, 38/3.

В Советском районе снег уберут по следующим адресам:

пр. Октября, 42, 49/2; ул. Айская, 60, 60/1; ул. Мингажева, 127; ул. С. Злобина, 22/1а, б; бул. Ибрагимова, 49, 49/1, 51, 53; ул. Ленина, 84; ул. Революционная, 49; ул. Р. Зорге, 16; ул. Бессонова,3.