УФА, 14 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Комитета Госсобрания Башкортостана по жилищной политике и инфраструктурному развитию Елена Родина прокомментировала новации в жилищном законодательстве на федеральном уровне.

«Выступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». Данным законом к полномочиям органов власти субъектов РФ законодатели отнесли определение порядка информирования собственников квартир о содержании региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах», — рассказала Елена Родина. Депутат подчеркнула основные перемены, внесенные данным законом:

– определено, что нормативными актами субъектов РФ будет устанавливаться порядок информирования собственников помещений и управляющих организаций о содержании региональной программы капитального ремонта общего имущества и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность проведения капремонта, а также определение порядка информирования органами местного самоуправления собственников о способах формирования фонда капремонта, о порядке выбора способа формирования этого фонда;

– установлено, что региональной программой капремонта в приоритетном порядке могут быть предусмотрены работы по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (при этом требования к порядку определения плановых периодов проведения указанных работ устанавливаются Правительством РФ);

– к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в области жилищных отношений отнесено в том числе утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной или безвозвратной основе за счет средств соответственно бюджета субъекта РФ и местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капремонта общего имущества в многоквартирных домах;

– предусмотрено, что специализированная некоммерческая организация, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах (региональный оператор), не может быть признана несостоятельной (банкротом), а субъект РФ как учредитель регионального оператора не вправе принять решение о ее ликвидации;

– предусмотрены особенности организации капремонта многоквартирных домов, в которых требовалось его проведение на дату приватизации первого жилого помещения.

Должностные лица территориальных и объектовых подразделений федеральной противопожарной службы наделены полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях.

Главные государственные инспектора или их заместители, государственные инспектора территориальных и объектовых подразделений получили право рассматривать дела об административных правонарушениях и назначать административные наказания от имени органов, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор.