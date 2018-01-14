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14 января Воскресенье

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В Башкирии сохранятся ночные морозы

ОБЩЕСТВО

В Башкирии сохранятся ночные морозы Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии сохранятся ночные морозы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Ночные морозы в Башкирии сохранятся и на следующей неделе. Днем столбики термометров будут показывать — 10,-15°, сообщают синоптики.

15 января в республике прогнозируется переменная облачность. Местами слабый снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -17,-22°, местами до -30°, днем -10,-15°.

16 января местами пройдет слабый снег. Ветер ожидается северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -12,-17°, местами до -20,-25°, днем -8,-13°.

Теги: погода, морозы
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