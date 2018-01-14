В Башкирии сохранятся ночные морозы
В Башкирии сохранятся ночные морозы Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии сохранятся ночные морозы Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 14 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Ночные морозы в Башкирии сохранятся и на следующей неделе. Днем столбики термометров будут показывать — 10,-15°, сообщают синоптики.
15 января в республике прогнозируется переменная облачность. Местами слабый снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -17,-22°, местами до -30°, днем -10,-15°.
16 января местами пройдет слабый снег. Ветер ожидается северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -12,-17°, местами до -20,-25°, днем -8,-13°.