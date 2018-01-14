В Башкортостане ликвидировано более 580 млн рублей долгов по зарплате Фото: Олег Яровиков В Башкортостане ликвидировано более 580 млн рублей долгов по зарплате Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

В 2017 году в Башкортостане благодаря вмешательству прокуратуры республики ликвидировано более 580 млн рублей долгов по зарплате. Об этом сообщил прокурор Башкортостана Андрей Назаров на торжественном собрании, посвящённом Дню работника прокуратуры Российской Федерации.

По его словам, было выявлено почти 300 работодателей, имевших задолженность по заработной плате на сумму свыше 780 млн рублей. Удалось добиться ликвидации имеющихся долгов на сумму свыше 580 млн рублей.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, поздравивший работников прокуратуры с профессиональным праздником, отметил важность этого направления деятельности.

– Ваша служба уделяет большое внимание надзору за соблюдением трудового и социального законодательства, в том числе в части оплаты труда работников, начисления пенсий и пособий, – сказал руководитель региона. – Без поддержки прокуратуры мы бы не смогли решить вопросы выплаты задолженности по заработной плате. В этой части надо и дальше действовать вместе, поскольку в вопросах, связанных с заработной платой, страдают ни в чём не повинные люди.