Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.60

EUR 68.25

14 января Воскресенье

Уфа   °

Роспотребнадзор распространил срочную информацию об опасном для жизни «жиросжигателе»

ОБЩЕСТВО

Роспотребнадзор распространил срочную информацию об опасном для жизни «жиросжигателе» Фото: ИА «Башинформ»

Роспотребнадзор распространил срочную информацию об опасном для жизни «жиросжигателе» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Роспотребнадзор распространил срочную информацию об опасном для жизни «жиросжигателе». Надзорное ведомство получило информацию о причинении вреда жизни и здоровью граждан в Великобритании от употребления жиросжигателя DNP, содержащего химическое вещество 2,4 динитрофенол (ДНФ). Указанный продукт в Российской Федерации не разрешен к обороту как пищевой, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки.

Врачи предупреждают, что в нарушение требований законодательства он рекламируется как «жиросжигатель» и реализуется в сети интернет, в том числе через социальные сети, например, «VK.com», при этом вещество динитрофенол используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначено для приема внутрь.

Роспотребнадзор предупреждает о необходимости отказаться от приобретения и употребления указанного продукта. При наличии уже приобретенного продукта необходимо обращаться в Роспотребнадзор и его территориальные органы, в том числе по телефонам горячих линий, а также по электронной почте для обращений граждан depart@gsen.ru.

Теги: Роспотребнадзор, жиросжигатель
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть