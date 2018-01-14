Роспотребнадзор распространил срочную информацию об опасном для жизни «жиросжигателе» Фото: ИА «Башинформ» Роспотребнадзор распространил срочную информацию об опасном для жизни «жиросжигателе» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Роспотребнадзор распространил срочную информацию об опасном для жизни «жиросжигателе». Надзорное ведомство получило информацию о причинении вреда жизни и здоровью граждан в Великобритании от употребления жиросжигателя DNP, содержащего химическое вещество 2,4 динитрофенол (ДНФ). Указанный продукт в Российской Федерации не разрешен к обороту как пищевой, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки.

Врачи предупреждают, что в нарушение требований законодательства он рекламируется как «жиросжигатель» и реализуется в сети интернет, в том числе через социальные сети, например, «VK.com», при этом вещество динитрофенол используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначено для приема внутрь.

Роспотребнадзор предупреждает о необходимости отказаться от приобретения и употребления указанного продукта. При наличии уже приобретенного продукта необходимо обращаться в Роспотребнадзор и его территориальные органы, в том числе по телефонам горячих линий, а также по электронной почте для обращений граждан depart@gsen.ru.