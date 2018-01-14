УФА, 14 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Президиум Генерального совета «Единой России» утвердил решение о проведении до конца 2018 года аудита учета членов партии. Как отметил секретарь Генсовета Андрей Турчак, аудит необходим для актуализации сведений, содержащихся в Едином реестре членов Партии.

По словам заместителя секретаря Генсовета Виктора Селиверстова, комплексная сверка членов Партии проводилась еще в 2010 году.

«В течение 2018 года мы должны провести аудит членов Партии, которые состоят на учете в региональных и местных отделениях, и в обязательном порядке использовать этот аудит для понимания «боеспособности» наших организаций», — отметил Селиверстов.

В связи с этим Президиум Генсовета «Единой России» дал поручение ЦИК партии обобщить региональный опыт проведения аудита на местах и сформировать методические рекомендации по проведению аудита учета членов партии 31 марта 2018 года.

На основании этих методических рекомендаций реготделениям поручается провести аудит регионального учета членов и представить сводный отчет об изменении сведений, содержащихся в Едином реестре, в ЦИК партии в срок не позднее 20 ноября 2018 года.

Кроме того, Президиум Генсовета «Единой России» дал поручение региональным отделениям провести оценку активности членов Партии в рамках мобилизационной кампании на выборах Президента 18 марта 2018 года.