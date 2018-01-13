Прививки от гриппа сделали 1,7 млн жителей Башкирии Фото: ИА «Башинформ» Прививки от гриппа сделали 1,7 млн жителей Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Управление Роспотребнадзора по Башкирии подвело итоги прививочной кампании против гриппа. В нынешнем сезоне вакцинацией было охвачено 41,8% населения – 1 701 931 человек. Для сравнения, в 2016 году было привито 39,7% жителей республики. Большая часть прививок была профинансирована из федерального бюджета, их сделали 1,25 млн взрослых и 350 тысяч детей. Более 100 тысяч человек ввели вакцину за счет средств работодателей или по личной инициативе.

По данным пресс-службы ведомства, случаев гриппа в республике пока не зарегистрировано. Вместе с тем специалисты отмечают сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями – за первую неделю 2018 года заболели около 10 300 человек. Эпидемический порог не достигнут.