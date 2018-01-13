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13 января Суббота

Уфа   °

В выходные в Башкирии будет -30°C

ОБЩЕСТВО

В выходные в Башкирии будет -30°C Фото: Олег Яровиков

В выходные в Башкирии будет -30°C Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Впервые в новом году в Башкирию пришли сильные морозы. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 13 января, днем температура воздуха составит -19,-24°C, в отдельных районах потеплеет до -14°C. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

В ночь на воскресенье, 14 января, столбик термометра опустится -20, 25°C. В отдельных районах похолодает до -32°C. Днем температура воздуха составит -14,-19°C. Местам возможен слабый снег.

Существенных изменений не принесет и начало недели: в понедельник ночью ожидается -17,-22°C, в отдельных районах – до -30°C, днем -10,-15°C.

Теги: погода, Башгидромет
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