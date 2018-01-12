В Уфе в честь Дня российской печати наградят победителей республиканских журналистских конкурсов Фото: Олег Яровиков В Уфе в честь Дня российской печати наградят победителей республиканских журналистских конкурсов Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Торжественное мероприятие ко Дню российской печати, отмечаемому 13 января, пройдет в Уфе в понедельник, 15 января. В конференц-холле ИА «Башинформ» соберутся работники печати и средств массовой информации, журналисты, издатели и полиграфисты Республики Башкортостан.

В рамках праздника будут вручены почетные грамоты Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Почетные грамоты и благодарственные письма Агентства по печати и СМИ, Союза журналистов Российской Федерации.

Будут вручены награды победителям республиканских конкурсов журналистов «На лучшее освещение вопросов защиты прав потребителей в СМИ РБ», «На лучшее освещение Года экологии и особо охраняемых природных территорий в СМИ РБ», «На лучшую журналистскую работу по антитеррористической проблематике», «На лучшее освещение в СМИ развития государственных языков и языков народов Республики Башкортостан», «На лучшее освещение темы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни в СМИ РБ».

День российской печати отмечается 13 января. Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел первый номер газеты «Ведомости». В честь этого памятного события в 1991 году учрежден праздник, который объединяет людей многих профессий — журналистов, полиграфистов, издателей, распространителей печатной продукции. Все они своим трудом обеспечивают единое информационное пространство страны.