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Уфа   °

Рустэм Хамитов поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвящённом Дню работника прокуратуры Российской Федерации. Руководитель республики поздравил коллектив прокуратуры Башкортостана с профессиональным праздником и обозначил основные направления работы, требующие внимания правоохранителей.

– Хочу поблагодарить за добросовестную службу, высокий профессионализм и принципиальность в защите закона, прав и интересов граждан, – сказал Рустэм Хамитов. – От компетентности, ответственности каждого из вас зависит эффективность борьбы с криминалом, правонарушениями в экономической и социальной сферах, коррупционными преступлениями, успешность противодействия экстремизму. Своей повседневной работой вы вносите большой вклад в укрепление общественной стабильности, уверенности граждан в способности государства обеспечить защиту их конституционных прав.

В числе задач, которые стоят перед прокуратурой республики, Глава Башкортостана назвал борьбу с преступностью и коррупцией, надзор за соблюдением законности в таких сферах, как уголовное судопроизводство, защита трудовых, социальных, жилищных прав граждан. По его словам, также важно продолжать работу по снижению административного давления на бизнес.

– Ваша служба – очень ответственная и важная. С опорой на прокуратуру власть любого уровня может достигать успехов, продвигаться вперёд. Только так, других вариантов нет, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Вы обеспечиваете законность, правопорядок на всех участках работы. Конечно же, мы это ценим, понимаем и дальше будем действовать вместе.

Глава республики также вручил государственную награду. Почётного звания «Заслуженный юрист Республики Башкортостан» удостоен государственный советник юстиции второго класса Владимир Кадонцев, возглавлявший республиканскую прокуратуру с 1989 по 1995 годы.

Теги: глава рб, прокуратура
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