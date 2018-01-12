УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Единая Россия» предоставит свои площадки для сбора подписей в поддержку Владимира Путина. Партия удовлетворила запросы волонтеров на проведение 14 января сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина в общественных приемных. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета.

«Я знаю, что и партийцы наши, и граждане задают вопросы, когда и куда можно прийти, чтобы поддержать самовыдвижение Владимира Путина на выборах Президента России. Для того чтобы сбор подписей прошел максимально комфортно и удобно для членов партии и ее сторонников, согласована работа сборщиков 14 января в наших общественных приемных», – заявил Андрей Турчак.

Андрей Турчак также напомнил, что на прошедшем в декабре съезде «Единой России» делегаты приняли решение о всесторонней поддержке Владимира Путина в качестве своего кандидата. При этом он подчеркнул, что партия не занимается сбором подписей, не заставляет и не агитирует приходить на пункты сбора.

«Этим занимаются штабы кандидата и непосредственно сборщики подписей. Мы никого не агитируем, мы просто предоставляем такую возможность. Владимир Владимирович пользуется такой поддержкой, что какие-то дополнительные формы воздействия здесь применять бессмысленно», — подчеркнул он.

«Жители Башкирии проявляют активность, задают вопросы о том, где можно оставить свою подпись в поддержку кандидата в Президенты России. Для удобства граждан было принято решение об организации 14 января Единого дня сбора подписей. В этот день в Башкортостане откроются дополнительные площадки на базе Региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в Уфе и местных приемных в Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске, Октябрьском. Прийти могут все желающие, достигшие 18 лет», — сообщил руководитель Регионального исполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин