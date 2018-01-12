Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.60 ↓

EUR 68.25 ↓

13 января Суббота

Уфа   °

Стало известно, на сколько в Башкирии выросли пособия по уходу за ребенком и кто на них может претендовать

ОБЩЕСТВО

Стало известно, на сколько в Башкирии выросли пособия по уходу за ребенком и кто на них может претендовать Фото: Олег Яровиков

Стало известно, на сколько в Башкирии выросли пособия по уходу за ребенком и кто на них может претендовать Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии в связи с повышением минимального размера оплаты труда выросли пособия по уходу за первым ребенком. Сейчас МРОТ в республике составляет 10 912 рублей.

По данным пресс-службы Фонда социального страхования РБ, теперь выплаты по уходу за первенцем для работающих граждан не могут быть ниже 4 364 рублей 94 копеек (в 2017 году эта сумма составляла 3 525 рублей 54 копейки). При этом пособия по уходу за ребенком могут оформить не только женщины, но и мужчины.

Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2018 году составит 24 536 рублей 57 копеек. Более подробная информация размещена здесь.

С 1 января при рождении первенца жители Башкирии также могут претендовать на помощь от государства. Выплату смогут получать те семьи, у которых среднедушевой доход составляет не более полуторакратного размера прожиточного минимума.

Теги: социальная защита, пособия
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть