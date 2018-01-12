Стало известно, на сколько в Башкирии выросли пособия по уходу за ребенком и кто на них может претендовать Фото: Олег Яровиков Стало известно, на сколько в Башкирии выросли пособия по уходу за ребенком и кто на них может претендовать Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии в связи с повышением минимального размера оплаты труда выросли пособия по уходу за первым ребенком. Сейчас МРОТ в республике составляет 10 912 рублей.

По данным пресс-службы Фонда социального страхования РБ, теперь выплаты по уходу за первенцем для работающих граждан не могут быть ниже 4 364 рублей 94 копеек (в 2017 году эта сумма составляла 3 525 рублей 54 копейки). При этом пособия по уходу за ребенком могут оформить не только женщины, но и мужчины.

Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2018 году составит 24 536 рублей 57 копеек. Более подробная информация размещена здесь.

С 1 января при рождении первенца жители Башкирии также могут претендовать на помощь от государства. Выплату смогут получать те семьи, у которых среднедушевой доход составляет не более полуторакратного размера прожиточного минимума.