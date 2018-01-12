Налог снизили, а долги простили; наши в Нидерландах, ипотека под 6% и кто не получит пенсию - неделя глазами СМИ Фото: Халит Сафин Налог снизили, а долги простили; наши в Нидерландах, ипотека под 6% и кто не получит пенсию - неделя глазами СМИ Фото: Халит Сафин

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Главврач из министерства

Главным врачом Республиканского перинатального центра, который 1 января этого года объединили с уфимским роддомом № 4, назначен первый замминистра здравоохранения РБ Назир Мингазов, сообщает «Башинформ». Ранее глава региона Рустэм Хамитов отмечал, что в республике не решена задача снижения младенческой смертности. «Надеюсь, что новый руководитель сумеет организовать работу должным образом, начиная с того, чтобы разобраться в причинах возникшей ситуации, и заканчивая при необходимости административными мерами», — сказал он.

Также стало известно, что Фонд жилищного строительства республики возглавил Радик Калимуллин, занимавший пост первого заместителя гендиректора ФЖС РБ.

Наши в Нидерландах

11 января в Королевстве Нидерландов открылся фестиваль «Башкортостан — Нидерланды 2018». Делегация республики прибыла в муниципалитет Херде провинции Гелдерланд, информирует «Башинформ». В рамках фестиваля историки и общественные деятели за круглым столом «1813 год. Освобождение Нидерландов от Наполеона» проанализировали события 1812-1813 годов, в которых участвовали башкирские воины, «северные амуры», как называли их европейцы. Освободил Голландию отряд русского генерала Александра фон Бенкендорфа, впереди которого шел Первый башкирский конный полк вместе с казаками, рассказали на встрече.

В рамках фестиваля представители научной общественности встретились в голландском городе Вийе, где останавливались башкиры перед форсированием реки Эйсель.

На торжественной церемонии посол России в Нидерландах Александр Шульгин подчеркнул важность этого фестиваля и возведения памятника башкирским воинам.

Новые породы птицы и сорта картофеля

Минсельхоз Башкирии представил программы по селекции и семеноводству картофеля и созданию мясного кросса водоплавающей птицы на конкурс, который проводит федеральное аграрное ведомство, сообщил РБК-Уфа. Новые породы водоплавающей птицы планируют выводить в Благоварском птицеводческом комплексе. По мнению главы аграрного ведомства республики, ранее наука и производство были разъединены, однако сегодня собственники агрохолдингов заинтересованы в новых видах продукции — требующей меньших финансовых затрат при ее производстве.

Налог снизили…

В Башкирии транспортный налог в отношении автомобилей на газе снизился до 50%. Закон об этом вступил в силу с 1 января 2018 года. Льготой могут воспользоваться организации, осуществляющие перевозки пассажиров на городских, пригородных и междугородных маршрутах или использующие грузовики на природном газе. На льготный налог могут рассчитывать и физлица, добавила «Молодежная газета».

…а МРОТ увеличили

Минимальный размер оплаты труда в Башкирии увеличен, сообщает «Башинформ». С 1 января этого года МРОТ в России установлен в размере 9 489 рублей. В Башкортостане, с учетом уральского коэффициента, минимальная зарплата составит 10 912 рублей. Согласно закону, МРОТ повысят до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в два этапа. С 1 января МРОТ составит 85% от прожиточного минимума. А уравнять его с прожиточным минимумом смогут уже с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019-го, как планировалось ранее.

Попались как-то на взятке следователь, гаишник и адвокат

В Уфе бывший 32-летний старший следователь, 31-летний экс-инспектор ГИБДД и 30-летний адвокат признаны виновными в получении взятки и посредничестве во взяточничестве, передает телеканал БСТ. Летом прошлого года инспектор ДПС при оформлении административного протокола нанёс женщине телесные повреждения. По этому факту следователь не стал возбуждать уголовное дело. Вместо этого он, сговорившись со знакомым адвокатом и его родственником — коллегой сотрудника ГИБДД, попросил у фигуранта доследственной проверки 150 тысяч рублей. Полученные деньги злоумышленники разделили между собой. По решению суда следующий год бывший следователь проведёт в исправительной колонии общего режима, соучастники приговорены к 1,5 годам каждый.

Выплаты из маткапитала и соцстипендии

В Башкирии в региональном отделении Пенсионного фонда начали принимать заявления на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Как узнал «Башинформ», рассчитывать на эту поддержку могут те семьи, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года. Право на выплату имеют семьи с доходом на каждого члена ниже 1,5-кратного прожиточного минимума.

Также в республике утвердили порядок назначения социальной стипендии студентам очной формы обучения на бюджетной основе. Теперь на государственную соцпомощь могут рассчитывать все студенты из малоимущих семей, в том числе из полных семей. Кроме того, увеличен размер единовременной выплаты выпускникам-аграриям. Для выпускников вузов — до 500 тысяч рублей, для выпускников профессиональных образовательных организаций — до 300 тысяч.

Впервые ограничили выезд из страны

Арбитражные управляющие, допустившие нарушение законодательства о банкротстве, привлекаются к административной ответственности в виде предупреждения, штрафа и дисквалификации, передает ГТРК «Башкортостан». Так, в 2017 году в Башкирии было 27 дисквалификаций. При этом в республике впервые ограничен выезд из России арбитражного управляющего на полгода за неуплату административного штрафа и неисполнение своих обязанностей.

Мост закрывают, но обещают открыть

Телеканал «Вся Уфа» предупредил, что старый мост через Белую закроют. Это связано с понижением температуры до -30 градусов. Движение по мосту будет закрыто с 12 января, а откроется 14 января. Ранее на мосту было введено ограничение скорости до 20 км/ч и массы транспортных средств — до 10 тонн.

Кому я должен — всем прощаю

В УФНС по Башкирии объяснили, какие налоговые долги прощаются, а какие надо заплатить. Как напоминает «Башинформ», ранее россиянам обещали «простить» задолженность по транспортному и земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, которая образовалась у физлиц на 1 января 2015 года, а также задолженности по пеням на эту недоимку. Оказалось, «прощаются» долги по налогам за 2013 год и ранее. А задолженность за 2014-й надо уплатить.

Секрет непопулярности

Газета «Вечерняя Уфа» подсчитала, в ночь на 1 января главный новогодний праздник на площади имени Ленина посетили около 15 тысяч уфимцев (в пять раз больше, чем в 2017-м), 5000 человек было на площади у Конгресс-холла. А за восемь дней каникул на ледовые городки Уфы наведались чуть более 90 тысяч человек — на четверть меньше, чем обычно. Как выяснилось, популярность ледовых городков снижается, все чаще жители мегаполиса предпочитают отдых на лыжах и коньках, выезжают за город.

Как получить ипотеку под 6%

Об этом рассказывает газета «Республика Башкортостан». В России утвержден порядок предоставления субсидий по ипотечному кредиту для семей с детьми, говорится публикации. За счет субсидий из федерального бюджета процентная ставка снижается до 6% годовых в течение трех или пяти лет. Рассчитывать на поддержку могут семьи, в которых второй или третий ребенок родится с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. Семьи могут взять кредит на покупку жилья на первичном рынке или рефинансировать действующий кредит.

Иск за «неправильный» тендер

Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Минземимущества региона к Азату Калимуллину — зампредседателя Госкомтранса, рассмотрение иска начнется 31 января, сообщает РБК-Уфа. Ведомство требует взыскать с чиновника 26,4 млн рублей как убыток от неэффективной сделки, которую заключил «Башавтотранс» в 2015 году: на тот момент Азат Калимуллин исполнял обязанности директора предприятия. Речь идет о сделке с лизинговой компанией КАМАЗ на поставку 22 автобусов НЕФАЗ: сумма контракта составила 278,1 млн, в том числе 90,6 млн лизинговой наценки. В то время как «Сбербанк лизинг» предлагал заключить аналогичный контракт с меньшей наценкой: разница составила 26,4 млн, которые сейчас и требуют с чиновника через суд.

Кому откажут в пенсии

Агентство «Башинформ» выяснило, что гражданам могут отказать в получении страховой пенсии по старости в связи с недостаточным стажем и с нехваткой пенсионных баллов. Для получения страховой пенсии по старости в прошлом году необходимо было иметь 8 лет трудового стажа и 11,4 пенсионных балла. К 2022 году для получения пенсии по старости необходимо иметь 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. Пенсионные баллы зависят от размера уплаченных в пенсионную систему взносов и трудового стажа.

При этом житель города Сибая более года получал пенсию сразу от двух государств — России и Таджикистана. Мужчина при обращении в Пенсионный фонд Сибая скрыл, что получает пенсию в Таджикистане. В итоге Пенсионный фонд в судебном порядке взыскал с него более 190 тысяч рублей.