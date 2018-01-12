Должника по алиментам из Мордовии нашли в Башкирии в цирке Шапито Фото: с официального сайта Должника по алиментам из Мордовии нашли в Башкирии в цирке Шапито Фото: с официального сайта

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Житель Мордовии, не плативший алименты на содержание своих четырех несовершеннолетних детей, работал администратором в цирке Шапито. Пока его разыскивали судебные приставы, злостный неплательщик гастролировал по стране. На сегодняшний день мужчина должен детям 900 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по РБ, долгое время установить местонахождение должника не удавалось. Он не проживал по месту своей регистрации, нигде официально не работал, не имеет имущества, денежные средства на счетах также отсутствовали.

И все же после проведенных мероприятий выяснилось, что должник с гастролями находится в Башкортостане. Судебный пристав по розыску УФССП по РБ установил, что в январе текущего года один из цирков дает представление в Белебее, в день очередного представления он и встретил там должника. Свое безразличие к судьбе детей алиментщик объяснил отсутствием постоянного трудоустройства и финансовых возможностей. В то время, как на самом деле он в качестве администратора то одного, то другого цирка, разъезжает по всей стране, следовательно, имеет доход, достаточный для того, чтобы материально поддержать своих детей.

Мужчина пообещал выплатить долг. В противном случае ему грозит уголовная ответственность по статье 157 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года. После чего ему все равно придется принять материальную ответственность за своих детей и выплатить долг по алиментам в полном объеме.