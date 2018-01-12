Центризбирком зарегистрировал Павла Грудинина кандидатом в Президенты России
Центризбирком зарегистрировал Павла Грудинина кандидатом в Президенты России Фото: сайт Известий
Центризбирком зарегистрировал Павла Грудинина кандидатом в Президенты России Фото: сайт Известий
УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Центризбирком России зарегистрировал в качестве кандидата на президентских выборах предпринимателя Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ. Об этом сообщают «Известия»
«Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Павла Николаевича Грудинина 1960 года рождения, выдвинутого политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации», — цитирует сообщение ЦИК издание.
Грудинин стал вторым кандидатом, который был официально зарегистрирован Центральной избирательной комиссией. Первым, 29 декабря, был зарегистрирован Владимир Жириновский, выдвинутый ЛДПР.
Президентские выборы пройдут в России 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря.