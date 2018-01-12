Жители Башкирии могут стать наставниками для воспитанников детских домов Фото: Олег Яровиков Жители Башкирии могут стать наставниками для воспитанников детских домов Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Подросткам из уфимских детских домов ищут наставников, сообщает Агентство социальной информации. Фонд «Наши дети» запустил новую программу «Наставничество»: взрослые люди теперь могут стать старшими друзьями для воспитанников детских домов.

Наставники должны помочь сиротам адаптироваться к самостоятельной жизни за пределами детского дома. Многим выпускникам учреждений для детей-сирот трудно общаться с людьми, они привыкли к административно-командному взаимодействию. Часто им свойственны иждивенчество, неграмотность в бытовых вопросах, они испытывают трудности при принятии решений и им сложно последовательно осуществлять эти решения. Чтобы помочь подросткам справиться с этими проблемами до начала самостоятельной жизни за пределами детского дома, им нужен значимый для них взрослый, который будет неравнодушен к ним и вовлечен в их жизнь на протяжении длительного времени.

Для участия в программе «Наставничество» фонда «Наши дети» приглашаются самые разные люди, независимо от профессии или дохода. Единственное формальное ограничение — кандидату в наставники должно быть больше 24 лет.

«Конечно же, отбор будет, — рассказала Анжела Мухамадиева, психолог программы. — Предпочтение отдадим ответственным, способным не впадать в иллюзии и понимать свои ограничения. Для кандидата важно иметь собственную мотивацию к долгосрочному участию в проекте. А разнообразие характеров и темпераментов даже приветствуем».

У фонда «Наши дети» есть успешный опыт работы в этой области. В 2017 году работал волонтерский проект развития самостоятельности подростков из детских домов с помощью образовательных сюжетно-ролевых игр, по технологии и в партнерстве с московским фондом «Полдень».

В январе 2018 года команда программы отправится на стажировку в новосибирский фонд «Солнечный город», а после — проведет два тренинга для взрослых — потенциальных участников программы. Один касается подростковой психологии в целом и особенностей воспитанников сиротских учреждений. Второй посвящен технологии и психологии наставничества. Пройти тренинги бесплатно смогут все желающие, и только после этого им будет предложено заключить договор о сотрудничестве, принять на себя ответственность быть наставником продолжительное время. На протяжении всего проекта их будут сопровождать психологи в формате индивидуальных консультаций, парных консультаций «наставник-подросток», а также в группе волонтерской взаимоподдержки.

Об участии в тренинге нужно сообщить по адресу: ndufa@yandex.ru (в теме письма указать «Наставник»). В ответ кандидат получит анкету и описание дальнейших шагов.