Матери-кукушки: в Уфе 59 женщин решили отказаться от своих новорожденных детей Фото: из открытых источников Матери-кукушки: в Уфе 59 женщин решили отказаться от своих новорожденных детей Фото: из открытых источников

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По информации Управления по опеке и попечительству Уфы, в 2017 году 59 женщин изъявили намерение отказаться от своих новорожденных детей. В результате работы службы профилактики отказов от новорожденных детей удалось сохранить в семьях 39 малышей.

В прошлом году было зафиксировано 39 намерений отказа, 25 женщин одумались и забрали младенцев в семьи.

Специалисты считают, что к отказу матери от ребенка приводит комплекс различных социальных и психологических причин. В Уфе с 2014 года сохранить ребенка в кровной семье женщинам помогает служба профилактики отказов от новорожденных. При получении сигнала о намерении роженицы отказаться от ребенка, специалист выезжает в роддом. Выявляются причины отказа от ребенка, проводится первичная консультация, собирается информации о ситуации женщины, ее семье, ближайшем окружении, выясняются возможные ресурсы. Если женщина соглашается, то с ней и ее семьей ведется реабилитационная работа. Сопровождение осуществляется три месяца, но может быть продлено до двух лет.