УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Единороссы утвердили открытую модель предварительного голосования в населенных пунктах с численностью более 1000 человек. Также закреплен порядок, по которому выдвигаются участники предварительного голосования партии.

Заместитель секретаря Генерального совета партии Виктор Селиверстов напомнил, что на XVII Съезде председатель партии Дмитрий Медведев предложил определить открытую модель единого предварительного голосования для всех населенных пунктов численностью населения более тысячи человек.

«В случае принятия решения о проведении предварительного голосования в муниципальных образованиях с численностью населения более тысячи человек по второй, третьей и четвертой моделями требуется согласование с Президиумом Генерального совета», — пояснил он.

Также, по его словам, закреплен порядок, по которому выдвигаются участники праймериз.

«Это выдвижение по одномандатным округам, партийным округам и выдвижение по тому и другому округу в рамках территории этого избирательного округа», — уточнил Виктор Селиверстов.

Он также отметил, что основаниями для отказа в участии в предварительном голосовании будет являться «членство в иной политической партии, наличие судимости, наличие вкладов и иностранных счетов».

На XVII Съезде «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о необходимости совершенствовать процедуру внутрипартийного предварительного голосования, выбрав для этого максимально открытую модель с участием всех зарегистрированных кандидатов. По его словам, поддержать своего кандидата получит шанс любой человек, у которого есть право голоса, а победители войдут в предвыборные списки партии.

В свою очередь, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что открытая модель проведения Единого дня предварительного голосования — лучший способ выявить действительно сильнейших кандидатов в том или ином регионе.

«Кроме того, речь идет о предотвращении скандалов и закулисных игр, исключении вмешательства административного ресурса», — считает секретарь Генсовета «Единой России».