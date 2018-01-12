В МЧС Башкирии предупредили о сильных морозах и рассказали о мерах безопасности Фото: Олег Яровиков В МЧС Башкирии предупредили о сильных морозах и рассказали о мерах безопасности Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В ночь с 12 на 13 января в Башкирию придут трескучие морозы. Столбики термометров опустятся до 23,-28, местами -30,-35, днем -19,-24, местами до -14.

МЧС предупреждает жителей республики о мерах безопасности. Во-первых, спасатели просят сократить время пребывания на морозе, особенно детям и пожилым людям, отложить прогулки по лесу и вдали от населенных пунктов. Отказаться от дальних поездок на машине. Во-вторых, правильно подбирать гардероб: не надевать тесную одежду и обувь, а женщинам отказаться от каблуков, так как они сокращают кровообращение, что способствует быстрому замерзанию.

«При первых признаках обморожения (дрожь, потеря чувствительности, бледная кожа, онемение, ощущение покалывания) зайти в ближайшее теплое помещение. Охлажденные участки согреть до покраснения теплыми руками, легким массажем, растиранием шерстяной тканью, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую (или любую другую, имеющуюся под рукой) повязку», — посоветовали спасатели.

Если симптомы обморожения не проходят, лучше показаться врачу.

Также стоит быть внимательными с электрическими обогревателями: избегать перегрузки электросети, не включать в одну розетку сразу нескольких приборов. На ночь их также лучше выключать и не вешать на них белье для сушки.

«Печь в сильные морозы лучше топить 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, чем один раз длительное время, чтобы перекал печи не стал причиной пожара», — предупредили в ГУ МЧС по Башкирии.

При экстренной ситуации звонить по единому номеру спасателей 01 или 101.