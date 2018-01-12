Жители Башкирии встретили Новый год в WhatsApp и Viber Фото: Мегафон Жители Башкирии встретили Новый год в WhatsApp и Viber Фото: Мегафон

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Абоненты «МегаФона» в Башкортостане всё больше предпочитают поздравлять с Новым годом с помощью мессенджеров и социальных сетей. Самыми популярными сервисами по объему переданного трафика стали WhatsApp и Viber.

В первую ночь 2018 года суммарный объем интернет-данных в сети «МегаФона» в республике вырос по сравнению с новогодней ночью 2017 года В новогоднюю ночь интернет-трафик в сети «МегаФона» в сравнении с обычным днем декабря в республике вырос в 1,5 раза, в то время как голосовой трафик увеличился на 20 процентов.

Несмотря на то, что абоненты в Башкирии по-прежнему активно поздравляют друг друга с помощью обычных звонков, все больше пользователей предпочитает общение с помощью интернета. Тренд активного использования мессенджеров и социальных сетей, как и в прошлом году, сохраняется: при помощи них не только отсылают сообщения, но и звонят. В новогоднюю ночь 2018 абоненты «МегаФона» в 1,5 раза активнее «чатились» в WhatsApp, чем в прошлом году, и в два раза — больше, чем в обычные дни. При этом для голосовых звонков больше всего в этом году использовали приложение Viber. Объем трафика при использовании этого сервиса в новогоднюю ночь 2018 был на 76% выше, чем в прошлом году, и в 3,5 раза — чем в обычный день декабря.

«Тенденция перевода поздравлений абонентов в интернет нас не удивляет. В эту новогоднюю ночь объем переданного объем интернет-данных трафика в сети 4G в 1,57 раза превысил трафик в сетях 2G и 3G. Это не только тренд, но и результат наших усилий по развитию сети четвертого поколения в регионе. Наша сеть успешно справляется с возрастающими нагрузками потребностями абонентов, позволяет обеспечивать быстрый доступ и успешные соединения даже в моменты пиковых нагрузок», — прокомментировал директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин.