Сервисом дистанционной юридической поддержки от Сбербанка в декабре воспользовались 15 предприятий Уфы Фото: Сбербанк Сервисом дистанционной юридической поддержки от Сбербанка в декабре воспользовались 15 предприятий Уфы Фото: Сбербанк

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе за последний месяц 2017 года сервисом дистанционной юридической поддержки от Сбербанка воспользовались 15 предприятий города. Такую услугу предлагает индивидуальным предпринимателям и организациям дочерняя организация банка — ООО «Страховой брокер Сбербанка».

Дистанционная юридическая поддержка позволяет получать юридические услуги по любым правовым аспектам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Квалифицированные юристы — партнеры ООО «Страховой брокер Сбербанка» — помогут решить вопросы различной сложности: от затруднений частного характера до конфликтных вопросов в любой из 24 областей законодательного права. Так, например, они помогут на досудебном этапе урегулирования споров, проконсультируют о способах взаимодействия с государственными органами власти, подскажут, как правильно оформлять трудовые отношения с персоналом, составят договор с подрядчиками и многое другое.

В случае появления вопроса достаточно связаться с сотрудниками сервиса по телефону, указанному в сертификате (выдается пользователям сервиса), через личный кабинет на сайте, по Skype или e-mail и описать ситуацию. Квалифицированный юрист подскажет, какие документы вам необходимо предоставить для решения вопроса, даст ответ со ссылкой на законодательство и распишет конкретный план действий, а в дальнейшем поможет на каждом этапе его реализации. При необходимости юристы примут очное участие в переговорах, а также представят интересы в суде или государственном органе.

«В настоящее время у нас нет штатного юриста. Сервис юридической поддержки помог оперативно разрешить вопрос, возникший при строительстве объекта. Мы получили необходимые ответы по оформлению земельного участка и сдачи в эксплуатацию объекта недвижимости», — рассказывает Елена Командина, главный бухгалтер компании по строительству, производству и оптовой торговле металлическими изделиями из г. Октябрьского.

Оформить услугу можно в ближайшем отделении Сбербанка по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С более подробной информацией о сервисе можно ознакомиться на сайте банка.