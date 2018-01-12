В Уфе создали мусульманский клуб знакомств «Ғайлә» Фото: ДУМ РБ В Уфе создали мусульманский клуб знакомств «Ғайлә» Фото: ДУМ РБ

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В столице Башкортостана создан клуб знакомств «Ғайлә». Он организован молодежным отделом Духовного управления мусульман РБ при социально-благотворительном секторе управления. Клуб помогает молодым мусульманам и мусульманкам объединиться в семейные пары. Об этом на круглом столе «Крепкая семья — шаг в светлое будущее», прошедшем в новом корпусе БашГУ, сообщил координатор социально-благотворительной деятельности молодежного отдела ДУМ РБ Данил Сулейманов. Мероприятие было проведено в рамках республиканской духовной акции «Ислам против экстремизма» при поддержке Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан. В работе круглого стола приняли участие профессионально заинтересованные в обсуждении этой темы лица — представители юридического, научного сообщества, психологи, религиозные деятели, а также молодые люди, обратившиеся в клуб знакомств «Ғайлә» при ДУМ РБ.

«Воспитание семейных ценностей — важная задача современного общества. К сожалению, в последнее время наблюдается печальная тенденция потери интереса к семейным ценностям и к семье в целом. Именно в больших городах люди более всего подвержены одиночеству. Бешеный ритм жизни просто не позволяет людям встретиться, организовать свою личную жизнь. Потому нами и принято было решение о создании мусульманского клуба знакомств «Ғайлә». Работа клуба включает ведение картотеки членов клуба, проведение тематических вечеров, коллективных чаепитий, где и знакомятся молодые люди. Уже десятки пар успели создать семьи за время работы клуба», — рассказал Данил Сулейманов.

Лекцию о положении супругов и их обязанностях в исламе прочитал присутствующим заместитель руководителя молодежного отдела ДУМ РБ Ислам Байгужин. Представитель Адвокатской палаты Республики Башкортостан Фаниль Бикметов поделился с участниками круглого стола правилами юридического оформления брачных отношений. Секреты создания крепкой мусульманской семьи раскрыла заместитель директора научно-образовательного центра «Теология» БашГУ Гульназ Балягова. Вызвало интерес также выступление директора центра развития психологии, семейного психолога Натальи Гарифьяновой, которая дала практические советы молодоженам.

Директор ООО «Научно-исследовательский институт счастливого образа жизни», эксперт партийного проекта «Крепкая семья» регионального отделения партии «Единая Россия», представитель управления по воспитательной работе БашГУ Виль Гарифуллин ознакомил слушателей с результатами проведенного им исследования о проблемах семейной жизни молодоженов.

Как защитить слабеющий институт семьи? Какими средствами отстоять традиционные семейные ценности? Какова роль религии в сохранении семейных ценностей? С этими вопросами к собравшимся обратился имам мечети «Рамадан» Уфы Фидан Газизов. Среди народов, исповедующих ислам, вступление в брак считается священной обязанностью мусульманина: «Лицо, сочетавшееся браком, имеет перед Богом больше заслуг, чем самый набожный мусульманин, оставшийся холостяком», — резюмировал имам.

Участниками круглого стола принято решение об организации в 2018 году, объявленного «Годом семьи», масштабных мероприятий по сохранению семейных ценностей, сообщили в ДУМ РБ.