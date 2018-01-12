В Башкирии нашли Наталью Савчук, пропавшую почти месяц назад Фото: Лиза Алерт В Башкирии нашли Наталью Савчук, пропавшую почти месяц назад Фото: Лиза Алерт

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Почти месяц родные, близкие, волонтеры и полицейские искали в Башкирии Наталью Савчук. 55-летняя женщина вышли из дома 21 декабря минувшего года из дома в поселке Михайловка Уфимского района в неизвестном направлении. С тех пор ее никто не видел.

Сегодня, 12 января, добровольцы группы поиска «Лиза Алерт. Башкортостан» опубликовали новость: женщина найдена живой и здоровой. Где все это время Наталья Савчук пропадала, не сообщается.