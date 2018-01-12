В Башкирии центр «Ковчег» дает бездомным шанс на спасение Фото: https://vk.com/csa.kovcheg













В Башкирии центр «Ковчег» дает бездомным шанс на спасение Фото: https://vk.com/csa.kovcheg

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Житель Стерлитамака Андрей Лейхнер организовал в родном городе центр социальной адаптации «Ковчег», где бездомных кормят, одевают и дают шанс начать новую жизнь.

Основатель проекта в свое время сам был на дне. Когда-то успешный бизнесмен прошел и наркозависимость, и судимость, и жизнь без дома. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — руководствуясь этим принципом, он решил спасти не только себя, но и других, оказавшихся волею судьбы и обстоятельств на улице и без средств к существованию.

Мужчина нашел помещение, обратился к общественности с просьбой помочь накормить бездомных. С этого момента, как говорит он, запустилась абсолютно не требующая особых финансовых вложений схема взаимопомощи. Откликнулись десятки неравнодушных горожан: люди привозят деньги, продукты, одежду. Ежедневно в столовой кормят более 20 бездомных, каждому из них дается шанс не пропасть в нищете и спасти себя самому: отказаться от зависимости, начать помогать другим, работать и обрести жилье. Сейчас в центре семеро подопечных. В помещении столовой они живут, работают волонтёрами, оказывают помощь нуждающимся инвалидам и пожилым в городе, учатся мастерить мебель.

У Андрея Лейхнера раньше был бизнес по производству мебели, в дальнейшем он намерен его продолжить, и обеспечить работой подопечных центра, платить им зарплату, дать жилье. Обездоленных и никому не нужных людей не должно быть, каждый человек имеет право на нормальную жизнь, считает Андрей Лейхнер и планирует запустить подобную схему помощи бездомным в других городах: Салавате, Ишимбае, Уфе.

Социальная столовая «Ковчег» работает с понедельника по пятницу с 09.00 до 10.00 по адресу: ул. Карла Маркса, 124. Предложить свою помощь в этом деле можно, связавшись с основателем по телефону 8-917-809-09-09.