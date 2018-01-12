Сотрудники прокуратуры Башкирии 12 января отмечают профессиональный праздник
Сотрудники прокуратуры Башкирии 12 января отмечают профессиональный праздник Фото: Олег Яровиков
Сотрудники прокуратуры Башкирии 12 января отмечают профессиональный праздник Фото: Олег Яровиков
УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Сегодня, 12 января, работники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник. В честь 296-летия в Башкирии сотрудники надзорного ведомства соберутся на торжественное собрание.
«В мероприятии примут участие руководство органов государственной власти и правоохранительных органов республики, ветераны и работники прокуратуры. Наиболее отличившимся сотрудникам планируется вручить ведомственные награды», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
После ведомственные сотрудники соберутся на праздничном концерте.