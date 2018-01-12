Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.99 ↑

EUR 68.05 ↓

12 января Пятница

Уфа   °

Сотрудники прокуратуры Башкирии 12 января отмечают профессиональный праздник

ОБЩЕСТВО

Сотрудники прокуратуры Башкирии 12 января отмечают профессиональный праздник Фото: Олег Яровиков

Сотрудники прокуратуры Башкирии 12 января отмечают профессиональный праздник Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 12 января, работники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник. В честь 296-летия в Башкирии сотрудники надзорного ведомства соберутся на торжественное собрание.

«В мероприятии примут участие руководство органов государственной власти и правоохранительных органов республики, ветераны и работники прокуратуры. Наиболее отличившимся сотрудникам планируется вручить ведомственные награды», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

После ведомственные сотрудники соберутся на праздничном концерте.

Теги: прокуратура
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть