При какой температуре воздуха дети могут не ходить в школу - разъяснения Минобразования Башкирии Фото: ИА «Башинформ» При какой температуре воздуха дети могут не ходить в школу - разъяснения Минобразования Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С 15 января в школах Башкирии начнутся учебные занятия после двухнедельных зимних каникул. По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, ближайшие дни в республике будут холодными — температура воздуха ночью опустится до минус 28, местами до -34 градусов, днем будет теплее. Пока неизвестно, как долго продержатся морозы, поэтому родителям школьников, особенно учеников начального звена, отправляя по утрам детей, стоит обратить внимание на температуру за окном.

Нормативы для посещения общеобразовательных учреждений, как правило, ежегодно остаются прежними. Учащиеся 1, 2, 3 и 4 классов сельских школ имеют право не приходить на уроки при температуре минус 23 градуса, городских школ — при 25 градусах мороза.

Занятия у учащихся 5-9 классов в сельских школах отменяются при 25 градусах ниже нуля, в городских — при 27 градусах мороза. Старшеклассники сельских школ могут не посещать занятия при температуре воздуха 30 градусов мороза, городских — при 32 градусах.

Это обращение носит рекомендательный характер. Родители вправе сами решать — идти их ребенку в школу или нет, разъяснили в Министерстве образования РБ.

Нормативы не распространяются на учителей, которые при любой температуре должны прийти в школу. Поэтому, если даже из всего класса пришел один ученик, педагоги обязаны провести для него занятия.