Вокруг Уфы создадут «зеленый пояс»
Вокруг Уфы создадут «зеленый пояс» Фото: Минэкологии РБ
Вокруг Уфы создадут «зеленый пояс» Фото: Минэкологии РБ
УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Вокруг Уфы создадут лесопарковый «зеленый пояс». Такое решение принято в Госсобрании РБ. Площадь «зеленого пояса» составляет 1,7 тыс. га окружающего столицу Уфимского района. Постановление подразумевает, что зеленые массивы вокруг города отныне находятся под охраной, в них устанавливается ограниченный режим природопользования и хозяйственной деятельности, пояснили в Минэкологии РБ.