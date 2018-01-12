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12 января Пятница

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Вокруг Уфы создадут «зеленый пояс»

ОБЩЕСТВО

Вокруг Уфы создадут «зеленый пояс» Фото: Минэкологии РБ

Вокруг Уфы создадут «зеленый пояс» Фото: Минэкологии РБ

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Вокруг Уфы создадут лесопарковый «зеленый пояс». Такое решение принято в Госсобрании РБ. Площадь «зеленого пояса» составляет 1,7 тыс. га окружающего столицу Уфимского района. Постановление подразумевает, что зеленые массивы вокруг города отныне находятся под охраной, в них устанавливается ограниченный режим природопользования и хозяйственной деятельности, пояснили в Минэкологии РБ.

Теги: зеленый пояс, экология
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