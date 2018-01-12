Башкирия в федеральных СМИ: наш вертолет для ВМФ, врачи отказали в помощи, дом-призрак в Уфе и рейдерский захват Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: наш вертолет для ВМФ, врачи отказали в помощи, дом-призрак в Уфе и рейдерский захват Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

На Балтийский флот прибыл первый модернизированный в Башкирии вертолет Ка-27М. Об этом сообщила «Российская газета».«На авиабазу морской авиации Балтийского флота в Калининградской области прибыл первый модернизированный вертолет Ка-27М. В ближайшее время флотские авиаторы ожидают поступление второго такого же вертолета». Как рассказало издание, модернизация Ка-27М проводилась в Башкирии, на Кумертауском авиационном производственном предприятии. А главная цель модернизации — улучшение боевых возможностей машин по линии передачи информации в реальном времени как на наземные или корабельные командные пункты, так и на другие вертолеты. Многоцелевые вертолеты Ка-27 различных модификаций составляют сегодня основу вертолетных подразделений морской авиации ВМФ, пояснили в газете.

Эту же новость со ссылкой на представителя Балтфлота, капитана первого ранга Романа Мартова сообщило и РИА Новости. «Вскоре после проведения необходимых подготовительных мероприятий морские летчики приступят к испытательным полетам на модернизированной технике и посадкам на палубы боевых кораблей», — отметил представитель БФ.

«Вертолеты Ка-27 модернизируют специалисты Кумертауского авиационного производственного предприятия (входит в холдинг "Вертолеты России") в Башкирии», — говорится в материале агентства.

«Газета.Ру» вернулась к прошлогодней истории, когда в Башкирии пострадавшую в ДТП женщину не приняли врачи. «В Башкирии после отказа медиков принять пострадавшую в ДТП мать четырех детей возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — узнали в издании.

Авария произошла 16 ноября 2017 года в Белокатайском районе. 25-летняя Любовь Ямалова возвращалась домой на попутном автомобиле. Машину занесло и женщину выбросило на дорогу через разбитое ветровое стекло. «Скорая» повезла пострадавшую в ближайшую райбольницу, но там пациентку принимать отказались и направили за 80 км в больницу Месягутово. Эту дорогу женщина не пережила.

«Умерла наша девочка в «скорой». Пока ее возили, она была в сознании, — рассказывал «Газете.Ru» отец погибшей. — Всю дорогу рассказывала о планах на будущее: что на права учится, что корову купили. Четверо детей остались без мамы, — рассказал отец. — Почему ее не приняли, не оказали хоть какую-то помощь, я не знаю». В Минздраве Башкирии изданию сообщили, что по этому вопросу созвана врачебно-экспертная комиссия, которая разбирается в ситуации. До окончания проверки комментировать ситуацию в ведомстве не готовы.

«Пятый канал» ошарашил всех новостью о том, что «в Уфе снесли дом, пока хозяин был в командировке. Житель Уфы безуспешно ищет, кто разрушил его дом, а вместе с ним и всю жизнь. Мужчина просто съездил в командировку, а когда вернулся — увидел на родной улице только развалины. И где-то под ними мебель, техника, личные вещи», — говорится в репортаже. То, что снос незаконный, — сомнений не возникает, в том числе у местных чиновников, уверяют на телеканале. Но найти, кто именно отправил экскаваторы, не удаётся. Пока корреспондент телеканала пытался выяснить, случайность или совпадение, что рядом с домом-призраком стремительно растут новостройки, «башкирские следователи выясняют, кто снес жилой дом в Уфе, пока его хозяин был в командировке». Об этом пишет РИА Новости. Сообщается также, «что дом был в списке аварийного жилья под снос, но жильцы не желали расселяться и подали исковое заявление в суд». По данному факту организована доследственная проверка.

«Вопиющий случай в Уфе — там исчезла двухэтажка, — продолжает эту тему РЕН ТВ. — В истории ничего паранормального: дом снесли. Вот только не ясно, кто и на каком основании». Оказывается, на этот дом уже покушались в октябре прошлого года. Но тогда сотрудники управляющей компании написали заявление в полицию и незаконный демонтаж прекратился.

Обстоятельства сноса этого дома описывают и в ТАСС.

Как выяснилось, захватить можно не только дом, но и предприятие. Газета «Комсомольская правда» написала, что «в Башкирии бывшего председателя сельхозкооператива обвиняют в рейдерском захвате». СКР завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы Куюргазинского района республики, обвиняемой в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц. По версии следствия, бывший председатель сельхозкооператива «Тулпар» была отстранена от должности из-за неудовлетворительных результатов работы. Тогда обвиняемая подделала протокол собрания о продлении ее полномочий и направила документ в налоговые органы. Узнав об этом, члены кооператива обратились в правоохранительные органы.

«Установлено, что женщина является депутатом одного из местных советов Куюргазинского района», — добавили в издании. Уголовное дело будет направлено в суд.

Тем временем в Совете Федерации отреагировали на идею возможной «приватизации» Киевом русского языка. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова прокомментировала RT призыв украинского писателя Андрея Куркова сделать русский язык «культурной собственностью» Украины.

«Сама идея сохранения языка никогда не может быть сопряжена с ограничением, с созданием некоей отдельной резервации... Если мы говорим о сохранении русского языка, то это не должно быть отделение. Это должно быть гуманитарное сотрудничество: фестивали, обмен студентами. А идея создать отдельный институт — я не думаю, что те русскоязычные соотечественники, которые проживают на Украине, отличаются от тех, кто проживает в России и за её пределами», — отметила Гумерова.

Ранее Андрей Курков призвал сделать русский язык «культурной собственностью» Украины, открыть в стране институт русского языка, чтобы русскоговорящие украинцы могли обособиться от общего «русского мира за пределами России», напомнили в RT.

Комментарий сенатора от Башкирии опубликовали «Газета.Ру», газета «Московский Комсомолец» и портал «Москва24».