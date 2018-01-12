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12 января Пятница

Уфа   °

В Уфе вспомнят о вкладе Башкирии в победу советских войск под Сталинградом

ОБЩЕСТВО

В Уфе вспомнят о вкладе Башкирии в победу советских войск под Сталинградом

Фото: aloban75.livejournal.com

В Уфе вспомнят о вкладе Башкирии в победу советских войск под Сталинградом

Фото: aloban75.livejournal.com

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В четверг, 18 января, в Уфе состоится круглый стол «Великий перелом на Волге. Вклад Башкортостана в победу советских войск под Сталинградом (к 75-летию победы в Сталинградской битве)».

Организаторы мероприятия — Институт развития образования Республики Башкортостан, региональное отделение Академии военных наук.

В работе круглого стола примут участие ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, учителя истории и обществознания, преподаватели-организаторы ОБЖ, преподаватели и студенты высших, средних специальных учебных заведений, представители общественных организаций. Разговор пойдет об историческом значении Сталинградского сражения, об освещении Сталинградской битвы в школьных и вузовских учебниках, как отражена в литературе и искусстве тема героизма и мужества советского народа в Сталинградской битве, какова роль этого исторического события в воспитании патриотизма у молодого поколения. Участники еще раз вспомнят о вкладе Башкортостана в общую победу страны и его значение в сохранении историко-культурного наследия.

Мероприятие пройдет в здании Института развития образования РБ (ул. Мингажева, 120). Начало в 10 часов.

Теги: память, Великая Отечественная война, Сталинградская битва
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