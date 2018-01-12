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12 января Пятница

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В Башкирии сегодня днем похолодает до 23 градусов мороза

ОБЩЕСТВО

В Башкирии сегодня днем похолодает до 23 градусов мороза Фото: Ришат Хайбуллин

В Башкирии сегодня днем похолодает до 23 градусов мороза Фото: Ришат Хайбуллин

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сегодня днем в республике похолодает до 23 градусов, предупреждает МЧС по Башкирии.

Согласно представленному синоптиками прогнозу, 12 января в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой снег.

Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем — от 18 до 23 градусов. По югу республики теплее — от 9 до 14 градусов.

На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в снеге до 1-2 километров.

Теги: прогноз погоды
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