В Башкирии сегодня днем похолодает до 23 градусов мороза
В Башкирии сегодня днем похолодает до 23 градусов мороза Фото: Ришат Хайбуллин
В Башкирии сегодня днем похолодает до 23 градусов мороза Фото: Ришат Хайбуллин
УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Сегодня днем в республике похолодает до 23 градусов, предупреждает МЧС по Башкирии.
Согласно представленному синоптиками прогнозу, 12 января в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой снег.
Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем — от 18 до 23 градусов. По югу республики теплее — от 9 до 14 градусов.
На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в снеге до 1-2 километров.