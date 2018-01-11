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Более 100 лидеров Башкортостана подали заявки на молодежный праймериз

ПОЛИТИКА

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Более 100 лидеров Башкортостана подали заявки на молодежный праймериз. До окончания приема заявок осталась ровно неделя. Отметим, Башкортостан станет первым регионом России, где пройдет праймериз среди представителей активной молодежи.

Как сообщил руководитель Лиги молодежной политики РБ, куратор проекта Вито Сабиров, участником праймериз может стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет. Отборочные туры пройдут на следующих площадках: Уфа, Нефтекамск, Бирск, Октябрьский, Сибай и Стерлитамак.

По итогам праймериз, кандидатуры лучших участников могут быть рекомендованы на должность помощника депутата Госсобрания РБ. Помимо опыта парламентской работы, победители дебатов также пройдут бесплатное обучение в «Гражданском университете».

«Мы должны определить наш ресурс, на который можем опираться, людей, наиболее подготовленных, пользующихся авторитетом среди молодежи. Это те лидеры, которые в дальнейшем придут на ведущие должности и будут во многом определять будущее управление нашей республики депутатскими объединениями, находиться в других, принципиально важных участках», — отмечает председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев.

Заявки на участие в праймериз принимаются до 18 января 2018 года включительно. Приглашаем представителей активной молодежи заявить о себе и представить свои идеи общественности. Подробности на сайте lmprb.ru.

Теги: выборы, молодежные праймериз
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