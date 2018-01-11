Владимир Путин поручит создать звание «Заслуженный журналист России» Фото: скриншоты с прямой трансляции РИА Новости



Владимир Путин поручит создать звание «Заслуженный журналист России» Фото: скриншоты с прямой трансляции РИА Новости

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Владимир Путин поручит создать звание «Заслуженный журналист России». Об этом президент заявил сегодня на встрече с представителями российских печатных СМИ и информагентств.

Вопрос о необходимости создания почетного звания для журналистов поднял недавно избранный председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Не существует почетного звания, обозначающего нашу профессию. Когда уважаемого журналиста хотят наградить, он получает звание «Заслуженный работник культуры» или даже «Заслуженный связист», что в принципе не соответствует тому, что журналисты делают, — отметил Владимир Соловьев. — Я обращаюсь от лица журналистского сообщества поддержать такую инициативу создания почетного звания «Заслуженный журналист России». Это важно очень для наших ветеранов».

«Я думаю, что вполне обоснованно, почему нет. Я уже говорил во вступительном слове — это подчас даже героическая профессия. Я такое поручение сформулирую к администрации президента, сделают», — сказал Владимир Путин.